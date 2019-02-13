Польша купила у США ракетные системы

Польша купила у США дивизион ракетных систем повышенной мобильности HIMARS на общую сумму 414 млн. долларов. Соответствующее соглашение между правительствами Польши и США подписали в среду, 13 февраля, в Варшаве с участием президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса, сообщает Укринформ.

"В польскую армию попадут ракеты HIMARS - это современное оружие, которое используется сегодня самой мощной армией мира - армией США... Это оружие, которое гарантирует безопасность Польши и повысит боевые возможности польской армии, приведет к защите восточного фланга НАТО", - заявил во время церемонии подписания соглашения министр национальной обороны РП Мариуш Блащак.

Президент РП Дуда подчеркнул, что подписание соглашения является символическим событием, которое приведет к укреплению оборонного и боевого потенциала Польши и Восточной Европы.

Вице-президент США Пенс заметил, что США и Польша всегда будут стоять бок о бок в вопросе военного союзничества. Он поблагодарил Польшу за выделение 2% ВВП на обороноспособность страны.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) - высокомобильная реактивная система залпового огня, которую производит компания BAE Systems Mobility & Protection Systems. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 километров. Один тактический автомобиль способен нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В России заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для РФ.

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Источник: korrespondent.net