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13. 02. 2019

В Аргентине тысячи людей протестуют против высоких тарифов

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в среду, 13 февраля проходит многотысячный марш-протест против повышения тарифов. Центр города оказался парализован, сообщает Nacion.

Протестующие собирались в разных частях столицы, а потом двинулись в центр, где провели митинг. Основным требованием протестующих является повышение зарплаты на фоне роста тарифов.

В результате движения колон манифестантов блокировано движение по ряду ключевых магистралей Буэнос-Айреса.

Организаторами маршей выступили социальные движения Аргентины.

Аргентина переживает финансовый и экономический кризис. Годовая инфляция составила 47,6% - один из самых больших показателей в регионе.

Ранее сообщалось, что в Аргентине экс-президент Кристину Киршнер предстанет перед Федеральным судом страны по обвинению во взятках на сумму в десятки миллионов долларов. 

Также у нее изъяли более 30 картин на миллионы долларов.

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Источник: korrespondent.net

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