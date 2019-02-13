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13. 02. 2019

Трамп принял условия Конгресса по границе - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен подписать соглашение о безопасности границы, достигнутой с переговорщиками Конгресса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
 
 
"Президент Дональд Трамп намерен подписать соглашение о безопасности границы, чтобы избежать очередного частичного закрытия правительства", - сообщили два источника, которые разговаривали непосредственно с президентом.
 
Трамп заявил во вторник, что он "не был доволен" предварительному соглашению, достигнутому переговорщиками в Конгрессе в понедельник, далека от его первоначальных требований.
 
У Конгресса есть крайний срок для достижения соглашения, которое должно быть одобрено и подписано Трампом до пятницы.
 
Соглашение предусматривает 1,375 млрд долларов финансирования на стену на границе с Мексикой, что намного меньше, чем первоначальные требования Трампа. Она даже не предусматривает 1,6 млрд долларов, включенных в пакет, предложенный Сенатом в прошлом году. Ранее Белый дом настаивал на выделении 5,7 миллиарда долларов.
 
Тем не менее, этот ход поможет избежать очередного частичного прекращения работы правительства. 

Напомним, в настоящее время в США действует временное соглашение, которое позволяет финансировать работу правительства до 15 февраля.

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Источник: korrespondent.net

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