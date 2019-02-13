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13. 02. 2019

В Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана

В Стамбуле суд приговорил 75-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении президента Турции, к чтению 24 книг, в том числе биографии турецкого лидера, сообщает Cumhuriyet.

Али Шахин был обвинен в том, что допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, находясь в одной из стамбульских кофеен. Однако, обвиняемый заявив, что стал жертвой клеветы.

Суд постановил оставить Шахина на свободе, обязав его прочесть 24 книги, в том числе сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, биографию президента Турции Тайипа Эрдогана, книги о попытке переворота в Турции в июле 2016 года, а также историческую и религиозную литературу.

Адвокат Шахина подал апелляцию на решение суда, однако сам осужденный уже приступил к чтению книг.

Накануне сообщалось, что в Турции задержали более 640 человек по делу госпереворота. 

А в прошлом году 74 турецким военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже.

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Источник: korrespondent.net

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