В дельфинарии Алушты произошла разгерметизация бассейна с морскими обитателями. Массивный поток воды со стеклами и зрительскими креслами вынесло на улицу, сообщает Страна24.

Спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать двух дельфинов, которых тоже вынесло наружу, а воду откачивать мотопомпой. Глава Алуштинской администрации Галина Огнева объяснила аварию технической поломкой.

"Там один из тросов вышел из строя, заклинило часть опоры. Животные живы, их переместили в санитарный бассейн. Люди не пострадали", - сообщила она.

Приехавшие на вызов полицейские следов "внешнего повреждения не обнаружили". Уточняется, что ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.

Cмотрите фотогалерею: ЧП в Крыму: лопнул бассейн с дельфинами

Напомним, в Одессе зоозащитники пикетировали дельфинарий. Активисты требовали от властей полного запрета дельфинариев в Украине на законодательном уровне.

В дельфинарии Одессы детеныш родился во время шоу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net