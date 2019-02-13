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13. 02. 2019

Длинные очереди. ОБСЕ показало видео с Донбасса

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали видео, как тысячи людей пересекают линию соприкосновения через мост в Станице Луганской, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и слабой инфраструктурой, а также подвергаясь опасности из-за наличия мин. Видео опубликовано на YouTube-канале СММ ОБСЕ.

Мост в Станице Луганской - это единственный контрольный пункт въезда-выезда из Луганской области и он открыт только для пешеходов. 

Накануне стало известно, что в селе Кременец на временно оккупированной территории Донецкой области на блокпосту в ожидании перехода скончался пожилой мужчина.

Журналист показал фото очередей на КПВВ Донбасса

А на прошлой неделе на Донбассе в пунктах пропуска за день было зафиксировано два случая смерти гражданских лиц. Одним из иумерших оказался 75-летний профессор медуниверситета Юрий Крюк.

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Источник: korrespondent.net

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