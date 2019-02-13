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13. 02. 2019

В Киевской области чиновника обвиняют в хищении миллионов для переселенцев

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование в отношении чиновника Киевской ОГА, которого обвиняют в том, что он направил средства, выделенные Евросоюзом для переселенцев, на модернизацию частной недвижимости. Об этом в среду, 13 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении начальника службы по делам детей и семьи уже передано в суд.

В ходе досудебного расследования детективы инициировали инвентаризацию активов Службы по делам детей и семьи, и смогли возместить более семи млн гривен путем возврата имущества в коммунальную и государственную собственность.

19 декабря 2018 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

НАБУ назвало сумму убытков от хищений в госкомпаниях

Ранее также сообщалось об окончании расследования хищения $8 млн в Укркосмосе.

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Источник: korrespondent.net

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