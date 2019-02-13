Лента RSS
Подписаться на ленту
13 февраля 2019, среда, 22:58
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
13. 02. 2019

Кабмин вернул Супрун на работу

Кабинет Министров в среду, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, что позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Министерства была заблокирована решением Окружного административного суда города Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы ОХМАТДЕТ, закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Напомним, 5 февраля окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.