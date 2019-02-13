Настоятеля Десятинной церкви УПЦ МП не пустили в Украину

Епископа УПЦ МП Гедеона в аэропорту Борисполь в среду, 13 февраля, не пропустили в Украину по возвращению из-за границы, сообщает Интерфакс-Украина.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил агентству факт непропуска епископа Гедеона в Украину.

Говоря о причинах такого решения, Слободян отметил: "У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт".

При этом он уточнил, что далее с этим гражданином общаются другие правоохранительные органы.

Сам епископ Гедеон опубликовал на своей странице в Facebook фотокопию протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом Франкфурт - Киев.

Епископ также опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.

Ранее журналисты выяснили, что настоятель Десятинного монастыря Юрий Харон, который построил свою церковь в Киеве на земле Национального музея истории, является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

А нардер Игорь Луценко заявлял, что епископ Гедеон является гражданином России.

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Источник: korrespondent.net