В Сенате США предложили новые санкции против РФ

Список мер, который предлагают сенаторы, делится на две части.
Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они касаются "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах".
Кроме того, сенаторы считают нужным ввести ограничения, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.
Также американские законодатели хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора и российских "политических фигур, олигархов, членов их семей и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".Другая часть санкций касается российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудников ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.
В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".
В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов на России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.
Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.
В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".
В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.
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Источник: korrespondent.net
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