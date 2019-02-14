Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 01:46
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
14. 02. 2019

На Кипре ужесточили получение "золотых паспортов"

 

Кипрское правительство в среду, 13 февраля, одобрило внесение изменений в программу предоставления гражданства для тех, кто инвестировал в экономику государства, сообщает Cyprus Mail.

Изменения предусматривают дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро, половина из которого пойдет на исследования и разработки, а половина − на финансирование программ строительства доступного жилья для организации по развитию земельных ресурсов.
 
"Мы гарантируем, что средства за каждую натурализацию иностранного инвестора пойдут также и на доступное жилье для нуждающихся наших сограждан", − заявил министр финансов Кипра Харис Георгиадис.
 
Он уточнил, что с 2013 года по программе было одобрено 1864 заявки (не считая членов семьи), при этом сумма инвестиций составила 6,6 миллиарда евро.
 
Также Кабмин Кипра утвердил более строгие критерии для отбора кандидатов. В частности, те, кому было отказано в гражданстве другими странами ЕС, не смогут участвовать в программе.
 
На сегодняшний день кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили минимум два миллиона евро в недвижимость, или 2,5 млн евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом такой владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.
 
Напомним, 1 февраля парламент Кипра проголосовал за законопроект, который ужесточает выдачу "золотых паспортов" инвесторам.
 
Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.