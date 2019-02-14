Число жертв взрыва в Иране превысило 40 человек

Жертвами взрыва на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, который произошел в среду, 13 февраля, стали по меньшей мере 41 человек. Об этом говорится в сообщении агентства Fars в Twitter.



Взрыв произошел в автобусе, который ехал по дороге между городами Хаш и Захедан. Среди погибших оказались мирные жители, а также бойцы спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

Ответственность за произошедшее на себя взяла суннитская экстремистская группировка Джейш аль-Адль.



Ранее сообщалось о 20 погибших и 20 пострадавших. В КСИР подтвердили факт нападения на автобус с военнослужащим и заявили о планах опубликовать официальную информацию позднее.

Напомним, в сентябре 2018 года на военном параде в иранском городе Ахваз произошел теракт. Погибли не менее 29 человек, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net