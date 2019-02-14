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14. 02. 2019

Избрание меры пресечения Мангеру снова перенесли

 
Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в заседании об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру до 10.30 четверга, 14 февраля. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
 
"Судебное заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру В. Перерыв в судебном заседании до 14 февраля до 10.30", – уточнил Найем.
 
Он также отметил, что в отводе прокуроров отказано.
 
Как пишет Украинская правда, защита Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей.

Адвокаты заявили, что у обвинения нет прямых доказательств причастности их подзащитного к организации убийства Гандзюк и выразили несогласие с квалификацией преступления.

Они подчеркнули, что "заказ" был направлен не на убийство, а на нанесение тяжких телесных повреждений и просили об отводе прокурора.

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Источник: korrespondent.net

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