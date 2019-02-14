Трамп заменил симулятор Обамы для игры в гольф

Президент США Дональд Трамп установил новый симулятор для игры в гольф в Белом доме, отказавшись от того, который остался от предыдущего американского лидера Барака Обамы. Об этом в среду, 13 февраля, написала The Washington Post.

Отмечается, что замена симулятора, который занимает целую комнату, обошлась Трампу примерно в 50 тысяч долларов. Он представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру.

По информации источников издания, президент США лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где он проживает.

При том, что установка компьютерного симулятора для гольфа прошла несколько недель назад, Трамп им пока еще не пользовался, указали в статье.

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Ранее в СМИ попал распорядок дня американского лидера, согласно которому большую часть графика Трампа занимает неопределенное "исполнительное время". Позже президент США заявил, что работает больше, чем его предшественники.

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Источник: korrespondent.net