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14. 02. 2019

ДТП с автобусом в Северной Македонии: 13 погибших

 
В Северной Македонии 13 февраля пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 13 человек погибли и более 30 получили ранения, сообщает The Straits Times. 
 
Отмечается, что в среду вечером автобус слетел с трассы между городами Скопье и Тетово и перевернулся. Всего в нем находились 50 человек.
 
"В клиники приняты 30 человек, среди них − одна беременная женщина с легкими травмами, а один пациент в критическом состоянии. Общее число жертв − 13 человек, из которых семь погибли на месте, пятеро скончались в больнице", − сообщил на брифинге министр здравоохранения Венко Филипче.
 
Причины аварии устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы и полиция.
 

Cмотрите фотогалерею: ДТП с автобусом в Северной Македонии: 13 погибших

 
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Ранее сообщалось, что полиция завершила расследование ДТП с участием актеров Дизель шоу, в котором погибла актриса Марина Поплавская.

Напомним, 12 февраля Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию.

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Источник: korrespondent.net

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