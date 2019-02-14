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14. 02. 2019

Северная Корея выразила поддержку Венесуэле

 
В МИД Венесуэлы заявили, что Северная Корея выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне попыток госпереворота в стране. Об этом ведомство сообщило 13 февраля по итогам встречи замглавы МИД Венесуэлы с постпредом КНДР в ООН.
 
"Замглавы МИД Феликс Пласенсиа провел рабочую встречу с представителем КНДР в ООН Ким Сонгом. На встрече венесуэльский дипломат представил последние политические события, которые переживает карибский народ из-за кампании по международной дискредитации, а также из-за настойчивости США в отношении прихода в страну так называемой "гуманитарной помощи", которая оправдала бы иностранную интервенцию", − говорится в сообщении министерства.
 
Также отмечается, что постпред КНДР "продемонстрировал свою солидарность с венесуэльским народом и выразил желание своего правительства продолжать укреплять связи сотрудничества и братства между двумя странами".
 
Напомним, ранее провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что с 23 февраля первая гуманитарная помощь начнет поступать в страну. Центры сбора уже открылись в колумбийской Кукуте и бразильской Рорайме. 
 
Президент Николас Мадур заявил, что не допустит поступления помощи в Венесуэлу, называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства.

Напомним,  23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net

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