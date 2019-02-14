Суд пришел к выводу, что Манафорт лгал следствию

Суд округа Колумбия пришел к выводу, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт лгал следствию, нарушив условия сделки с правосудием. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщило агентство Reuters.

В постановлении суда сказано, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса. В постановлении суда сказано, что Манафорт целенаправленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти, которые рассматриваются в рамках процесса.

В частности, он врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора Роберта Мюллера и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником.

При этом суд не счел убедительными доказательства того, чтобы бывший руководитель предвыборного штаба Трампа делал ложные заявления относительно своих контактов с администрацией США.

Ранее спецпрокурор заявил суду, что Манафорт умышленно лгал прокурорам, хотя и согласился на сотрудничество с ними.

Напомним, экс-главу предвыборного штаба Трампа арестовали в 2017 году. Против него велись два судебных разбирательства. Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.

Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иностранным агентом, должен был начаться в сентябре 2018 года, но Манафорт пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net