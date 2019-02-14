Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 08:04
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
14. 02. 2019

Гуайдо нанял лоббистов в Вашингтоне

 
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны, нанял бывшего сотрудника Всемирного банка и специализирующегося на международных финансах адвоката, для лоббирования его интересов в правительстве США. Об этом говорится в отчетности, опубликованной 13 февраля в соответствии с законом об иностранных агентах (FARA).
 
"Это дополнение к регистрационному документу регистранта уведомляет о новом иностранном доверителе, Боливарианской Республике Венесуэла при президенте Хуане Гуаидо", − говорится в отчетности, которая датирована 11 февраля.
 
Как следует из документов, заявление о регистрации в соответствии с законом об иностранных агентах подали адвокаты Эли Уитни Дебевойз и Артуро Карабалло из международной юридической фирмы Arnold & Porter. При этом в период с 2007 по 2010 годы Дебевойз занимала пост исполнительного директора Всемирного банка.
 
Они планируют встречаться с американскими официальными лицами, чтобы обсуждать "защиту активов Венесуэлы в Соединенных Штатах, установление дипломатического присутствия, а также экономическое и гуманитарное содействие".
 
Как указано в заявлении центра отзывчивой политики (CRP), юридическая фирма Arnold & Porter ранее представляла правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде по вопросам реструктуризации государственного долга.
 
Напомним, 28 января США объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании на семь миллиардов долларов, а также запретили сделки с ней. 
 
Позже стало известно, что Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.