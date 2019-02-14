Гуайдо нанял лоббистов в Вашингтоне

"Это дополнение к регистрационному документу регистранта уведомляет о новом иностранном доверителе, Боливарианской Республике Венесуэла при президенте Хуане Гуаидо", − говорится в отчетности, которая датирована 11 февраля.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны, нанял бывшего сотрудника Всемирного банка и специализирующегося на международных финансах адвоката, для лоббирования его интересов в правительстве США. Об этом говорится в отчетности, опубликованной 13 февраля в соответствии с законом об иностранных агентах (FARA).