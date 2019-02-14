Гуайдо нанял лоббистов в Вашингтоне

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны, нанял бывшего сотрудника Всемирного банка и специализирующегося на международных финансах адвоката, для лоббирования его интересов в правительстве США. Об этом говорится в отчетности, опубликованной 13 февраля в соответствии с законом об иностранных агентах (FARA).
"Это дополнение к регистрационному документу регистранта уведомляет о новом иностранном доверителе, Боливарианской Республике Венесуэла при президенте Хуане Гуаидо", − говорится в отчетности, которая датирована 11 февраля.
Как следует из документов, заявление о регистрации в соответствии с законом об иностранных агентах подали адвокаты Эли Уитни Дебевойз и Артуро Карабалло из международной юридической фирмы Arnold & Porter. При этом в период с 2007 по 2010 годы Дебевойз занимала пост исполнительного директора Всемирного банка.
Они планируют встречаться с американскими официальными лицами, чтобы обсуждать "защиту активов Венесуэлы в Соединенных Штатах, установление дипломатического присутствия, а также экономическое и гуманитарное содействие".
Как указано в заявлении центра отзывчивой политики (CRP), юридическая фирма Arnold & Porter ранее представляла правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде по вопросам реструктуризации государственного долга.
Напомним, 28 января США объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании на семь миллиардов долларов, а также запретили сделки с ней.
Позже стало известно, что Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
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Источник: korrespondent.net