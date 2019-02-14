Итоги 13.02: Возвращение Супрун, Совбез по Украине

Состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, которое инициировала РФ

В ночь на 13 февраля прошло заседание Совбеза ООН, созванное Россией в связи с четвертой годовщиной подписания минских соглашений.

Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша призвали Россию "немедленно прекратить подпитывать конфликт" в Украине, "предоставляя военную и финансовую помощь вооруженным формированиям".

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что сепаратистов на Донбассе поддерживают 87 тысяч российских военнослужащих.

Москва все обвинения в свою сторону называет абсурдными и, опираясь на данные ОБСЕ, отрицает наличие российских военных на востоке Украины.

США в свою очередь пообещали, что санкции в отношении РФ, введенные в связи с ситуацией в Донбассе, будут действовать "вплоть до полного выполнения Россией минских договоренностей".

Кабинет министров вернул на работу Супрун

Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

Отмечается, что данное распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава.

В Минфине сообщили, сколько Украина одолжила в 2019 году

Министерство финансов Украины в течение 2018 года путем государственного заимствования привлекло более 286 миллиардов в гривневом эквиваленте для финансирования бюджетного дефицита.

При этом внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

Подозреваемый в убийстве Гандзюк заявил о причастности СБУ

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Данил Доценко.

По его словам, Гандзюк имела тесные связи с СБУ, а нападение на нее стало следствием противостояния ведомства и херсонской полиции.

Подозреваемый подчеркнул, что считает дело против него политически мотивированным.

В СБУ заявление Мангера назвали абсурдом и вызывающим возмущение.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в деле Гандзюк.

Кабмин упростил "евробляхерам" растаможивание авто

Кабинет Министров принял решение упростить процедуру таможенного оформления "евроблях".

Теперь для подтверждения соответствия автомобиля экологическим нормам на уровне с сертификатами соответствия будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

За арестованного полицейского Мельникова внесли залог

Кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривен в качестве суммы залога за полицейского Василия Мельникова, которого арестовали по подозрению в избиении активиста в Киеве.

Также о внесении залога за Мельникова сообщил кандидат в президенты Александр Вилкул.

Корреспондент.net собрал подробности ситуации.

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Источник: korrespondent.net