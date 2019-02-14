Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 09:30
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
14. 02. 2019

В Лондоне самолет совершил внеплановую посадку

Самолет Boeing-777-300 авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает информационный портал Airlive на своей странице в соцсети Twitter.

По данным СМИ, самолет вылетел из аэропорта примерно в 21:35. Через полчаса сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта. Для безопасности пассажиров пилот решил вернуться обратно в аэропорт Хитроу. 

LIVE Thai Airways #TG917 Boeing 777-300 to Bangkok just returned to London Heathrow after one hour flight - reason unknown https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/QAPfCViSan

— AIRLIVE (@airlivenet) 13 февраля 2019 г.

Ранее самолет не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

Также сообщалось, что в аэропорту Бирмингема на видео сняли экстремальную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании Air France. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.