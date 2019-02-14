В Южной Корее произошел взрыв на заводе боеприпасов: есть погибшие

В Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон, его жертвами стали три человека. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Yonhap.

Указано, что завод принадлежит компании Hanwha и располагается в 140 км от Сеула.

Известно, что сотрудники предприятия погибли из-за пожара, возникшего после взрыва.

По данным местных властей, на заводе взорвались химические вещества, используемые при изготовлении боеприпасов. Сейчас причина инцидента выясняется специалистами.

Как отмечает агентство, это уже второй взрыв на этом заводе, произошедший за последний год. В мае 2018 года две человека погибли и трое пострадали в результате аналогичного инцидента.

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Источник: korrespondent.net