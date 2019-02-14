Сутки в ООС: десять обстрелов, один раненый

Сепаратисты за минувшие сутки, 13 февраля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один боец Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120 мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник трижды обстрелял украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net