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14. 02. 2019

С начала года зарегистрировано 37 рекордов Украины

Украинцы с начала 2019 года установили 37 национальных рекордов. Об этом заявила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, сообщает в четверг, 14 февраля, УНН.

"С начала года у нас зарегистрировано 37 рекордов", - доложила Ветрова.

Указано, что наибольшее число рекордов украинцы устанавливают в сферах Спорт и игры, Кулинарное искусство, Человеческие достижения, Дети, Пожилые люди.

Кроме того, известно, что в 2019 году от украинцев уже поступило 122 заявки на установление рекордов.

Как пояснила Ветрова, заявки попадают в Национальный реестр рекордов онлайн, и все четыре этапа прохождения заявки человек может наблюдать самостоятельно в своем рекордном деле. На последнем этапе человек получает утверждение или отклонение рекорда.

Отмечается, что эта система создана в Украине по аналогии с системой Книги рекордов Гиннеса.

Ранее самой гибкой бабушкой Украины стала 93-летняя Надежда Шарыгина из города Каменка-Бугская в Львовской области.

Также сообщалось, что в Украине обнаружили женщину, которая имеет 36 постоянных полноценных зубов. Рекордсменка проживает в Светловодске Кировоградской области.

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Источник: korrespondent.net

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