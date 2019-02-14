Непогода в Украине: без света 84 населенных пункта

В Украине из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черниговская - 36 н. п., Сумская - 35 н. п., Черкасская - 10 н. п. и Киевская - три н. п.", - говорится в сообщении.

Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Спасатели также сообщают, что движение автомобильного транспорта на украинских автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1060 человек и 314 единиц техники", - доложили в ГСЧС.

Напомним, в Украине на этой неделе ожидаются дожди и незначительное потепление. Ближе к концу недели начнет снижаться температура воздуха.

Также синоптики предупреждали о снегопаде в Киеве.

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Источник: korrespondent.net