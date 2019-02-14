В Крыму новые обыски: задержаны три человека

В аннексированном Крыму после проведения обысков были задержаны трое крымских татар. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает правозащитная организация Крымская солидарность в Facebook.

"Стало известно, что в пгт. Октябрьское (Красногвардейский район) проходят обыски в домах крымских татар. В доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема - ул. Рабочая, 125, в доме Арсена Абхаирова - ул. Абденнанова, 15 и в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера - ул. Заводская, 16", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, на всех трех возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Всех трех повели в отделение ФСБ", - отметили в организации.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана". Позже одного из них арестовали на два месяца.

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Источник: korrespondent.net