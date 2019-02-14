На Запорожской АЭС искали взрывчатку

Неизвестный сообщил в полицию о минировании атомной электростанции в Энергодаре Запорожской области. Об этом в четверг, 14 февраля сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что анонимное сообщение поступило накануне вечером. На электростанции была проведена проверка. Взрывных устройств обнаружено не было.
По данному факту начато уголовное производство по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности людей.
Несколькими днями ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине было более 40 лжеминирований.
Ранее в Киеве станция метро Майдан Независимости, а также переход на станцию Крещатик были закрыты из-за звонка о минировании.
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Источник: korrespondent.net
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