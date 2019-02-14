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14. 02. 2019

В Турции задержали полсотни боевиков ИГИЛ

На западе Турции полиция провела операцию по задержанию 52 граждан Сирии, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что операция прошла по пяти адресам. Задержанные допрашиваются сотрудниками местного управления безопасности.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее было объявлено о победе над террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. По данным США, под контролем Исламского государства в Сирии осталось до 1,5 тысячи боевиков.

Как сообщалось, на данный момент террористы контролируют лишь один регион в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

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Источник: korrespondent.net

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