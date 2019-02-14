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14. 02. 2019

В пограничном с Венесуэлой колумбийском городе объявили о бедствии

В колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой ввели положение бедствия. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение приняли в преддверие начала поставки гуманитарной помощи в соседнюю страну, которая переживает кризис. Введение положение бедствия даст местным властям больше инструментов для реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

На данный момент центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. США уже заявили о прибытии в колумбийский город первой партии гуманитарного груза.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти поставки предлогом для военного вмешательства и заявил, что не допустит их.

Как сообщалось, военные Венесуэлы заблокировали доставку гуманитарной помощи.

Однако позже Хуан Гуайдо заявил, что в страну прибыла первая партия гуманитарной помощи.

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Источник: korrespondent.net

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