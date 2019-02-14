Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 12:41
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
14. 02. 2019

Суд обязал открыть дело на Супрун - СМИ

Печерский райсуд Киева обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
 
 
"13 февраля 2019 Печерский районный суд Киева своим постановлением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - отмечается в публикации.
 
Юристы объясняют, что ст. 376 УК предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 этой статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.
 
Уполномоченное лицо ГБР будет обязана в течение 24 часов с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.
 
Напомним, 5 февраля окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.
 
Ранее сообщалось, что Кабмин решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
 
Накануне Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.