Суд обязал открыть дело на Супрун - СМИ

Печерский райсуд Киева обязал внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

"13 февраля 2019 Печерский районный суд Киева своим постановлением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - отмечается в публикации.

Юристы объясняют, что ст. 376 УК предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 этой статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Уполномоченное лицо ГБР будет обязана в течение 24 часов с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.

Напомним, 5 февраля окружной админсуд Киева принял решение о временном запрете Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия относительно судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Накануне Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

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Источник: korrespondent.net