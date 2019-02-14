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14. 02. 2019

Красный Крест направил на Донбасс 232 тонны гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса партию гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Государственная пограничная служба.

По данным ведомства, через КПВВ Новотроицкое на оккупированную территорию последовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Всего оформлен груз массой 232 тонны.

Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Его цель - оказание помощи жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

Также сообщалось, что страны Европы объявили о начале проекта Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины.

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Источник: korrespondent.net

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