Красный Крест направил на Донбасс 232 тонны гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса партию гуманитарной помощи. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Государственная пограничная служба.
По данным ведомства, через КПВВ Новотроицкое на оккупированную территорию последовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.
Всего оформлен груз массой 232 тонны.
Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Его цель - оказание помощи жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.
Также сообщалось, что страны Европы объявили о начале проекта Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины.
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Источник: korrespondent.net
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