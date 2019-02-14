В МИД РФ отреагировали на планы США по санкциям

В МИД России не считают нужным оценивать серьезно очередные законотворческие инициативы американских сенаторов. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в четверг. 14 февраля, сообщает РИА Новости.

"Это уже случай медицинский", - сказала Захарова.

"Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном, невозможно", - добавила она.

Как сообщалось. накануне американские сенаторы внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Также США планируют ввести новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей. Кроме того, по данным СМИ, США и ЕС согласовали ужесточение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net