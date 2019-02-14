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14. 02. 2019

В Бердянске на взятке задержали сотрудника военкомата

Сотрудники ГБР разоблачили военного комиссара Бердянского военкомата на вымогательстве 1 200 долларов за непризов военнообязанного на службу. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Бердянск 24.

Отмечается, что в начале февраля следователями Государственного бюро расследований уже было задокументировано получение военным комиссаром Бердянска части взятки в сумме 300 евро. 13 февраля, он был задержан при получении следующей части в размере 450 евро.

Военный был задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Следствие продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Бердянске на взятке задержали сотрудника военкомата

Напомним, в конце января в Харькове военкома задержали за взятку. Военный требовал от гражданина $500 за признание того негодным для прохождения воинской службы.

Ранее в Черниговской области задержали главного специалиста отдела Городнянского военкомата, который за взятки снимал граждан с военного учета. Его поймали непосредственно после получения им $200 от очередного призывника.

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Источник: korrespondent.net

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