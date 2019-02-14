Под Николаевым вооруженные люди напали на сельхозпредприятие

Неизвестные в масках и с оружием напали на сельскохозяйственное предприятие Дионисий в Николаевской области, сообщает издание Новости-N со ссылкой на руководителя предприятия Виталия.

По его словам, несколько вооруженных мужчин около двух часов ночи 14 февраля проникли на территорию. Когда один из охранников вышел на улицу на собачий лай, то получил удар по голове, из-за чего потерял сознание. Неизвестные ворвались в сторожку, где избили и связали скотчем второго охранника.

Как рассказал позже один из пострадавших, бандиты требовали дать ключи от складов, где находится сельхозтехника. Не добившись желаемого, злоумышленники выбежали на улицу и подожгли технику, которая находилась на территории. Это два трактора и новый посевной комплекс.

Охранник, который находился на улице, пришел в себя, освободил своего коллегу и они вызвали на место полицию и пожарных, однако к моменту приезда спасателей тракторы и посевной комплекс сгорели практически дотла. По словам Виталия, злоумышленники ничего не взяли. Поэтому, скорее всего, целью злоумышленников было как раз уничтожение техники.

Сумма ущерба, нанесенного умышленным поджогом, по предварительным подсчетам - более 600 тысяч долларов.

Как сообщалось, в Днепре неизвестные в масках напали на склад секонд-хенда. Неизвестные мужчины в масках ворвались в помещение склада и, пройдя к офисной части, напали на директора склада и его жену. А В Николаевской области ограбили маслозавод. Неизвестные ворвались в проходную маслозавода, избили охранника с женщиной-лаборантом и похитили из сейфа более 200 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net