Минфин показал динамику роста пенсий за год

За год размер средней пенсии в Украине вырос на 166 гривен и в январе 2019 года увеличился до 2645,66 гривни. Такие данные содержатся в макроэкономическом отчете Министерства финансов за февраль.

"В течение 2018 года происходило постепенное увеличение среднего размера пенсионной выплаты из-за повышения минимальной пенсии, а также благодаря принятой в 2017 году пенсионной реформе и, соответственно, "осовремениванию" пенсий", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января в Украине повысили пенсии военнослужащим и лицам, достигшим 65-летнего возраста, которые имеют большой трудовой стаж.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что главной причиной низких пенсий в Украине является теневой сектор экономики.

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Источник: korrespondent.net