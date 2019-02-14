Забастовка Бельгии обошлась экономике почти в миллиард

Масштабный страйк, который прошел в Бельгии в среду, 13 февраля, уже нанес экономике страны ущерб, который оценили в 929 миллионов евро, сообщает flandersnews.be.

"По предварительной оценке, отрицательный экономический эффект уже составил 929 миллионов евро. Именно таким является результат акции, которая была организована тремя крупнейшими профессиональными союзами", - говорится в сообщении со ссылкой на слова федерального министра экономики Криса Петерса. По его словам, другие эксперты оценили ущерб в 1,8 миллиарда евро.

Отмечается, что в результате забастовки было закрыто воздушное пространство Бельгии, отменены все полеты через аэропорт Брюсселя и полностью закрыт аэропорт в городе Шарлеруа.

В Брюсселе в этот день был практически парализован общественный транспорт, включая автобусные и трамвайные линии.

На 80 процентов снизился объем операций торгового порта Антверпена, в результате чего были остановлены большинство химических производств, связанных с поставками. Это не только нанесло ущерб экономике страны, но также нанесло удар по ее деловой репутации.

Однако, больше всего от забастовки пострадал частный сектор. В том же Антверпене профсоюзные активисты блокировали крупные предприятия, пострадали более 1 000 компаний. Более сотни супермаркетов трех крупнейших торговых сетей страны оставались закрытыми в течение дня.

Также частично были закрыты школы, особенно в Антверпене и в Генте, что привело к вынужденным "выходным" для родителей, которым пришлось заботиться о своих детях.

Бельгийское издание напоминает, что забастовка была вызвана неспособностью профсоюзов и работодателей прийти к соглашению относительно повышения заработных плат. Работодатели предлагали показатель в 0,8 процента, профсоюзы настаивали на 1,5% в дополнение к системной компенсации выплат с учетом инфляции.

Как сообщалось, на прошлой неделе забастовки прошли в аэропортах Германии.

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Источник: korrespondent.net