Почти 70% украинцев регулярно занимаются сексом – опрос

Постоянного сексуального (полового) партнера имеют 67% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного соцгруппой Рейтинг.

Также 4% респондентов сказали, что имеют непостоянного партнера. 19% ответили, что сейчас не имеют, но перед этим были сексуальные партнеры.

"Только 3% отметили, что не имеют партнера и никогда не было перед этим, 7% отказались отвечать на вопрос", - отметили социологи.

Почти 80% опрошенных согласились с утверждениями о том, что секс является очень важной частью жизни человека (10% - не согласились).

"Две трети считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Каждый пятый - противоположного мнения. Чаще этот тезис поддерживали молодые опрошенные и те, кто находится в незарегистрированном браке или являются холостяком", - уточнили социологи.

45% опрошенных убеждены, что для мужчин секс более важен, чем для женщин (34% противоположного мнения). Сторонников такого мнения больше среди женщин и лиц среднего и старшего возраста. Половина опрошенных планируют праздновать День Святого Валентина. 41% - не планируют, 3% не знают такого праздника. Больше всего тех, кто намерен праздновать проживают на юге (59%), в других регионах - около половины.

Опрос проходил среди двух тысяч украинцев от 18 лет и старше среди методом интервью (face-to-face) с 23 января по 3 февраля 2019 года.

Закон о сексе: в соцсетях смеются и критикуют

Напомним, 11 января у Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны урегулировать вопрос сексуального согласия. В Сети бурно отреагировали на это нововведение, назвав изменения "Законом о сексе" и придумывая собственные варианты развития событий.

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Источник: korrespondent.net