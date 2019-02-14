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14. 02. 2019

В Измаиле рецидивист украл куртку во время заседания суда

В Измаиле Одесской области правоохранители задержали рецидивиста, который во время заседания суда украл куртку. Об этом сообщает пресс-служба измаильского отдела полиции в Одесской области.

"Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в ранее совершенных ним преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы", - говорится в сообщении.

О пропаже верхней одежды потерпевший сообщил в полицию. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили, что злоумышленником является 33-летний рецидивист. Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцу, но 500 гривен вор все же успел потратить.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.

Как сообщалось, в Одессе грабители забежали в полицию, скрываясь с места преступления. Грабители нанесли телесные повреждения мужчине, отобрали сумку с крупной суммой денег и попытались скрыться. Ранее в Одессе вор застрял на заборе, убегая с места преступления. Мужчина повис головой вниз и полчаса звал на помощь.

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Источник: korrespondent.net

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