В Кировоградской области девушку сбил поезд

В Гайвороне Кировоградской области маневровый поезд сбил 17-летнюю девушку. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает УНН.
Инцидент произошел накануне вечером. Известно, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.
Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.
Пострадавшая получила тяжелые травмы ног. Ее доставили в больницу.
Ранее возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника, который сидел на рельсах.
Несколькими днями ранее в Ровно мужчина бросился под поезд, оставив записку.
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Источник: korrespondent.net
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