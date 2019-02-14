Лента RSS
Подписаться на ленту
14 февраля 2019, четверг, 14:26
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
14. 02. 2019

В Кировоградской области девушку сбил поезд

В Гайвороне Кировоградской области маневровый поезд сбил 17-летнюю девушку. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает УНН.

Инцидент произошел накануне вечером. Известно, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.

Пострадавшая получила тяжелые травмы ног. Ее доставили в больницу.

Ранее возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника, который сидел на рельсах.

Несколькими днями ранее в Ровно мужчина бросился под поезд, оставив записку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.