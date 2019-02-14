В Кировоградской области девушку сбил поезд

В Гайвороне Кировоградской области маневровый поезд сбил 17-летнюю девушку. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает УНН.

Инцидент произошел накануне вечером. Известно, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Машинист пытался избежать столкновения, подавая звуковые сигналы, однако девушка на них не отреагировала.

Пострадавшая получила тяжелые травмы ног. Ее доставили в больницу.

Ранее возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника, который сидел на рельсах.

Несколькими днями ранее в Ровно мужчина бросился под поезд, оставив записку.

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Источник: korrespondent.net