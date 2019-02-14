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14. 02. 2019

В Минобразования рассказали, сколько потратили на ремонт школ

На ремонтные работы школ в Украине к новому 2018/2019 году потратили более 760 млн грн. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве образования и науки Украины.

"760 млн 382,54 тыс. грн - в общем потрачено на ремонтные работы. 95 млн 516,43 тыс. грн - средства Государственного фонда регионального развития", - отметили в Министерстве.

Так, по данным Минобразования, к новому учебному 2018/2019 года 24 школы было построено/достроен/реконструировано/капитально отремонтировано, 10 из них - за софинансирования с ДФРР. Больше всего таких школ в Днепропетровской области - 5, Донецкой - 4 и Винницкой - 2.

Как сообщалось, на ремонтах киевских школ расхищались миллионы. В столице проводили незаконные тендеры. Потом десятки миллионов гривен переводили в конвертационные центры. 

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Источник: korrespondent.net

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