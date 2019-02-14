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14. 02. 2019

В Индии произошел взрыв, погибли 12 полицейских

По меньшей мере 12 сотрудников полиции погибли в результате взрыва в штате Джамму и Кашмир в Индии, сообщает в четверг, 14 февраля, агентство ANI.

В то же время телеканал NDTV сообщает о восьми погибших и 40 пострадавших, а 15 человек находятся в критическом состоянии.

Телеканал сообщает, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое было подорвано, когда полицейские ехали в автомобиле в округе Пулвама.

По данным ANI, после взрыва на месте происшествия были слышны выстрелы. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь в Сринагаре.

Сообщается также, что террористы из группировки Джайш-е-Мухаммад уже взяли на себя ответственность за взрыв.

Группировка Джаиш-е-Мухаммад (Армия пророка Мухаммеда) является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

Накануне сообщалось, что более 20 военных погибли при взрыве в Иране. Террористы напали на автобус Корпуса стражей исламской революции.

А в начале февраля в столице Сомали взорвали авто, в результате чего погибли 10 человек.

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Источник: korrespondent.net

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