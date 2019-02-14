Церковь в Германии попала под суд за колокола со свастиками

Протестантская церковь в центральной Германии обвиняется в нарушении запрета на использование нацистской символики на церковных колоколах, украшенных свастикой и нацистскими надписями. Об этом сообщили прокуроры федеральной земли Тюрингия, информирует Deutsche Welle.

В иске церковь обвиняют в использовании шести колоколов в пяти церквях по всей Тюрингии. Колокола церковь использует в том числе в Международный день памяти жертв Холокоста.

Неназванный истец утверждает, что он неоднократно просил церковь прекратить использовать колокола, но его игнорировали.

Истец сообщил, что он также подал уголовную жалобу на город Герксгайм-ам-Берг на западе Германии после того, как городские власти позволили местной церкви продолжать использовать нацистской колокол.

Городской совет заявил, что колокол, на котором изображена свастика и есть надпись "Все для родины - Адольф Гитлер", является "памятником насилию и несправедливости".

Представитель церкви Фридман Каль сообщил, что нацистские символы и надписи могут быть удалены, но такой шаг должен быть согласован с правилами сохранения исторических памятников. К тому же, по его словам, указанные колокола недоступны для общественности.

Примерно 23 церкви в Германии продолжают использовать колокола с нацистскими символами и надписями.

В Гамбурге нашли гигантскую свастику из бетона

Как сообщалось, в Сети жалуются на свастику в картах Google. Пользователи Сети в нескольких странах пожаловались на то, что гостиницы и отели обозначены на картах свастикой.

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Источник: korrespondent.net