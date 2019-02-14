Чиновника Укртрансбезопасности задержали за систематические взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематическом получении взяток главного специалиста отдела предоставления административных услуг Управления Укртрансбезопасности в Волынской области. Об этом в четверг, 14 февраля, информирует пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Установлено, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от перевозчиков за предоставление разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Стоимость его "услуг" составляла 100 долларов США с каждого транспортного средства.

"В среднем злоумышленник таким образом "предоставлял" более пятисот разрешений ежемесячно", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что за отдельную плату чиновник обещал клиентам ускорить процесс получения соответствующих документов, а в случае отказа от уплаты "дани" - создавал искусственные препятствия при их оформлении.

Правоохранители задержали мужчину. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

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Ранее сотрудники ГБР задержали двух человек, которые обещали за 74,5 тысяч долларов повлиять на кадровое решение руководства Министерства аграрной политики.

Также в Генпрокуратуре заявили о "взяточном" рекорде - за прошлую неделю задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.

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Источник: korrespondent.net