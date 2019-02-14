Суд арестовал почти $300 тысяч Насирова в Британии

Шевченковский районный суд в четверг, 14 февраля, арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он раньше не указывал в декларациях. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Суд рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, находящихся на счете в банке Великобритании. По словам прокурора Андрея Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом о наложении ареста.

Защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства. По их мнению, учреждение, в котором открыт счет Насиров, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях.

Также, по мнению защиты, средства Насирова не находятся на счете в классическом понимании. Якобы нет точного баланса счета, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

"Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года", – отмечают активисты.

В то же время, прокурор отметил, что учреждение, в котором находятся деньги Насирова, является финансовым, согласно британскому законодательству. Счет экс-глава ДФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Напомним, 31 января 2018 года Романа Насирова уволили в связи с наличием у него британского гражданства. В середине февраля он подал иск о незаконности увольнения, который был удовлетворен 11 декабря 2018 года Окружным админсудом Киева. В то же время Насиров является обвиняемым по "газовому делу Онищенко". В 2019 году он также был зарегистрирован как кандидат в президенты Украины.

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Источник: korrespondent.net