В "ДНР" заявили, что сбили украинский беспилотник

В так называемом "управлении народной милиции ДНР" в четверг, 14 февраля, заявили о сбитом беспилотном летательном аппарате украинских военных сообщает сепаратистские СМИ.
В пресс-службе "народной милиции ДНР" также сообщили, что беспилотник принадлежит 57 мотопехотной бригаде ВСУ и якобы использовался для корректировки огня.
В сообщении также говорится, что сепаратисты изъяли из беспилотного летательного аппарата карту памяти и изучают содержащуюся на ней информацию.
В начале февраля в "ДНР" также сообщали об уничтожении украинского беспилотника.
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Источник: korrespondent.net
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