На Закарпатье волонтеры заявили об изнасиловании детей в приемной семье

Закарпатские волонтеры заявили об изнасиловании детей в приемной семье. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает местное издание Mukachevo.net.

В частности, выяснилось, что это продолжение истории, потому что два года продолжается суд по опекунше этих детей. Женщину обвиняют в издевательстве над братом девушек.

Известно, что после того, как его избитого до полусмерти забрали из семьи и вернули в приют, там остались четыре его сестрички - Настя, Тина, Кристина и Надя.

"От одной из девушек, Тины, опекунша отказалась, у девочки тоже были следы пыток, говорят волонтеры. И даже тогда детей у женщины не забрали", - пишет издание.

Отмечается, что на днях волонтеры получили сигнал о том, что девушек в этой семье могут насиловать.

"У приемной матери есть шесть собственных сыновей. Подняли вопрос, потому что старший сын Натальи хвастался перед сверстниками, что насилует своих приемных сестер", - отметило издание.

Ранее в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку.

Напомним, в 2015 году трое подростков в Артемовске Донецкой области избили и изнасиловали 11-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net