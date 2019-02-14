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14. 02. 2019

На Гаити проходят массовые антипрезидентские протесты

Жители Гаити выходят на улицы с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Местами протесты переходят в беспорядки и стычки с полицией. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Euronews.

Главу государства Жовенеля Моиза обвиняют в неспособности справиться с коррупцией и хищениями при поставках гуманитарной помощи по каналам ООН и венесуэльской нефти. В причастности к скандальным коррупционным сделкам обвиняют и самого президента.

Протесты превратились в беспорядки и столкновения с полицией: манифестанты забрасывают стражей порядка камнями, те отвечают слезоточивым газом. Сообщается, что несколько дней назад в ходе митингов погибло четыре человека.

Накануне сообщалось, что в Аргентине тысячи людей протестуют против высоких тарифов.

А во Франции вынесли приговоры 1800 участникам протестов "желтых жилетов". Еще 1422 человека находятся в ожидании судебного приговора.

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Источник: korrespondent.net

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