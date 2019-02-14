В Бахмуте женщина хранила в квартире гранату

Сотрудники полиции изъяли у жительницы Бахмута гранату РГД-5, которую она хранила в своей квартире. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в четверг, 14 февраля.

"Сотрудники полиции Бахмута получили оперативную информацию о том, что по месту жительства 34-летней гражданки могут находиться запрещённые предметы. В ходе отработки полученной информации в одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли гранату РГД-5 с запалом", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Днепре в одном из заброшенных зданий в пакетах для мусора обнаружили два гранатомета, три гранаты и несколько тысяч патронов.

А в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

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Источник: korrespondent.net