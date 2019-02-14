Украина отказалась от 50 тысяч видов товаров из РФ – Порошенко

В течение последних двух лет в рамках проведения политики замещения продукции, которая ранее доставлялась из России, Украины заменила более 50 тысяч позиций. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Харькове, передает пресс-служба главы государства.

"Только за последние два года было замещено более 50 тысяч наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России", - сказал президент.

По его словам, такое замещение, в частности, позволило продолжить работу оборонных предприятий страны.

"Они (россияне - ред.) думали, что остановят нашу "оборонку", нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, поскольку количество заказов превышало мощности завода", - сообщил Порошенко, добавив, что сейчас в Украине на "оборонку" работает 447 предприятий.

Порошенко также напомнил, что в 2014, 2015, 2016 годах все ресурсы государства были направлены на создание армии.

"И нам с вами не стыдно сейчас смотреть на украинскую армию, которая оснащена оружием с оборонных предприятий Харькова, которая накормлена, одета, обута, с новой системой питания, с новой системой медицинского обслуживания, а главное - мотивированная и патриотическая", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что сейчас украинская армия имеет самый высокий уровень доверия среди украинского общества, и это, по его мнению, напрямую связано с восстановлением оборонно-промышленного комплекса, развитием программы импортозамещения.

Напомним, до 2020 года в Украину с РФ, как и раньше, запрещено экспортировать некоторые российские продукты (молочную продукцию, чай, кофе, пиво, алкоголь), косметику, продукцию химической промышленности для сельского хозяйства, а также железнодорожное оборудование.





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Источник: korrespondent.net