Отстранение Супрун: суд объяснил изменение решения

Постановление Окружного админсуда Киева, рассматривавшаяся в четверг, 14 февраля, по содержанию полностью соответствует распоряжению Кабмина от 13 февраля о полномочиях и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщает Укринформ.

"Суд отменил меры обеспечения, которые он сам же устанавливал. Отменил исключительно самостоятельно, со своей позиции. Сам решил это сделать. Те доводы, которые отмечал Кабинет министров и Супрун, суд проанализировал и отклонил самостоятельно. Иными словами, суд сказал: "Я это отменяю, потому что вчера было принято соответствующее распоряжение Кабмина", - сказал Санин.

По его словам, сегодняшнее постановление суда и вчерашнее распоряжение Кабинета министров относительно полномочий Супрун полностью одинаковы.

"Распоряжение Кабмина, как и решение суда, запрещает участие Супрун в заседании Кабмина и определение стратегического курса Минздрава. Фактически Кабмин сделал тоже самое, что и суд. Поэтому нет смысла, поскольку Кабмин все урегулировал. Содержание решения суда фактически дублируется Кабмином", - сказал Санин.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

13 февраля в Минздраве сообщили, что Кабмин принял распоряжение, которым разрешил Супрун частично исполнять обязанности министра здравоохранения. В частности, Супрун позволили подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

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Источник: korrespondent.net