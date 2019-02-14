Супрун снова приступила к обязанностям главы Минздрава

Утром в четверг Ульяна Супрун снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения, хотя слушание ее дела в суде по существу состоится только завтра. Об этом она сказала после вынесения судом определения об отмене решения об отстранении ее от должности и.о. главы Минздрава, сообщает УНИАН в четверг, 14 февраля.

"Сегодня с утра я уже стала подписывать документы, уже лекарства отвозят в регионы, уже подписываю документы, чтобы пациенты могли лечиться за рубежом", – сказала Супрун.

При этом она напомнила, что только завтра состоится слушание ее дела по существу. Также Супрун поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

"Я чувствую вашу поддержку. Я понимаю, что там 25 млн украинцам, которые подписали декларации со своими семейными врачами. И хотят, чтобы наша медреформа продолжалась. Хочу поблагодарить вас и заверить вас – мы не остановимся и идем вперед. Медицинская реформа проходит, и будет проходить до самого конца", – подчеркнула Супрун.

Ранее в четверг судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава Украины.

Напомним, 5 февраля суд запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Отметим, четыре дня судья по делу Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что у судьи большой объем материалов.

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Источник: korrespondent.net